Metallbrand in Göppingen

Göppingen. Beschäftigte der Göppinger Firma entdeckten kurz nach 6 Uhr einen Brand in einer Lagerhalle in Göppingen. Dort war Metallschrott in Flammen aufgegangen. Laut Angaben der Polizei waren möglicherweise Metallspäne, die sich durch eine chemische Reaktion entzündet hatten, die Ursache für den Brand. Der Rauch, der durch den Brand entstand, zog in Richtung Stadt. Deshalb warnten Feuerwehr und Polizei die Bevölkerung und baten, Fenster und Türen vorsichtshalber geschlossen zu halten. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand. Ein Sachschaden war durch den Brand nicht entstanden, meldet die Polizei.