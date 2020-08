Erst noch nass - ab dem Nachmittag etwas freundlicher

Am Dienstag sind auf der Ostalb viele Wolken unterwegs und speziell am Morgen und Vormittag fällt noch Regen. Ab dem Nachmittag wird es insgesamt etwas freundlicher. Einzelne Schauer sind aber auch am Nachmittag nicht ganz ausgeschlossen. Die Spitzenwerte liegen bei 17 bis 21 Grad. 17 Grad werden es in Neresheim, 18 in Bopfingen, 19 in Ellwangen, 20 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 21 Grad. In der Nacht ist es meist nur locker bewölkt. Die Tiefstwerte liegen bei kühlen 11 bis 8 Grad. Im weiteren Wochenverlauf scheint häufig die Sonne, dazu steigen auch die Temperaturen wieder an. Am Mittwoch gibt’s maximal 24 – und am Wochenende rund 30 Grad.