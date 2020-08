Angebot zum Abreißen

Corona-Krise. Unternehmer und Unternehmen bangen ums Geschäft. Die Deutschen, traditionell Reiseweltmeister, urlauben in diesem Jahr virusbedingt lieber im heimischen Gäu, in Terrassien oder auf Balkonien. Da werben Hotelbesitzer noch erfinderischer als sonst um Gäste. Wohlfühlzimmer, kostenloses WLAN, Flatscreen? Locken in Corona-Zeiten Urlauber nicht mehr so wirklich hinterm Ofen hervor. E-Bikes umsonst, Regenwalddusche, kostenlose Bestimmung Ihres Schokoladen-Typs? Ziehen schon eher. Den Vogel der exotischen Verlockungen schoss in diesem Frühjahr ein Hotel in Hamburg ab. Es versprach zu Hochzeiten der Corona-Krise schlicht: Toilettenpapier! Da liegt der Erfolg auf der Hand, mag sich der Werbetexter ausgedacht haben. Nicht bekannt ist, ob es diebstahlsicher angebracht war.