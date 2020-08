Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7.10 Uhr: Gefahr auf der A7: Auf der A7 Ulm Richtung Würzburg besteht zwischen Niederstotzingen und Giengen/Herbrechtingen die Gefahr durch Hindernisse auf der Fahrbahn.

7.05 Uhr: Nach wochenlangem Zögern hat die Bundesregierung die Reisewarnung für vier türkische Urlaubsgebiete aufgehoben. Sie gilt seit Dienstag nicht mehr für die Provinzen Antalya, Izmir, Aydin und Mugla. Das teilt der SWR mit. Die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer habe den Schritt mit der relativ niedrigen Zahl von Neuinfektionen in diesen Gebieten und dem "speziellen Tourismus- und Hygienekonzept", das die türkische Regierung entwickelt habe, begründet. "Bei einer Verschlechterung der pandemischen Lage kann die Reisewarnung auch für die genannten vier Provinzen wieder eingeführt werden", habe sie aber betont.

6.40 Uhr: Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat am Dienstag eine überarbeitete Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg angekündigt. Sie tritt am Donnerstag, 6. August, in Kraft und wird heute veröffentlicht. E-Mail-Adresse zur Kontaktnachverfolgung sind dann nicht mehr erlaubt. Wir haben die bereits bekannten Änderungen zusammengefasst.

6.14 Uhr: Heute wird das Wetter auf der Ostalb deutlich freundlicher. Es gibt eine Mischung aus Sonne und Wolken bei maximal 21 bis 24 Grad. Die Aussichten für die kommenden Tagen hat Wettermelder Tim Abramowski.

6.05 Uhr: Gute Nachrichten für alle Bahnpendler. Aktuell meldet die Bahn keine Verspätungen oder Zugausfälle.

6 Uhr: Zwei Meldungen von den Straßen: Ab heute ist die B29 zwischen Westhausen und der Autobahnauffahrt voll gesperrt werden. Die Sperrung wird wohl bis zum 25. August dauern. Die Autobahnauffahrten bleiben offen. Die Umleitung über Röhlingen und Bopfingen ist ausgewiesen.

Die zweite Meldung kommt von der B19: Hier staut es sich zwischen Unterkochen und Oberkochen.

Ansonsten ist es ruhig auf den Straßen. Kommen Sie gut ans Ziel!

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Mitwoch! Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst alles, was zum Start in den Tag wichtig ist. Janika Debler checkt für Sie die wichtigsten Meldungen rund um Verkehr, Wetter und das Geschehen in der Region bis etwa 9 Uhr.