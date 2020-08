Schwerer Unfall bei Waiblingen: B14 war in der Nacht mehrere Stunden gesperrt

Waiblingen. Die B14 bei Waiblingen war in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wegen eines schweren Unfalls rund vier Stunden gesperrt. Ein Auto hatte sich bei der Anschlussstelle Waiblingen-Mitte überschlagen. Ein 22-jähriger Skoda-Fahrer war gegen 23.35 Uhr auf der B 14 von Stuttgart in Richtung Winnenden unterwegs. Bei der Anschlussstelle Waiblingen-Mitte kam er laut Vermutungen der Polizei wegen Übermüdung nach rechts und fuhr einem Alfa Romeo hinten auf, der dort auf dem Beschleunigungsstreifen gefahren ist. Das Auto des Unfallverursachers überschlug sich, wobei sich der 22-Jährige schwer verletzt. Der 32-jährige Alfa-Fahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Beide wurden vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Beide Autos wurden abgeschleppt. Zur Klärung der genauen Unfallursache soll nun ein Gutachten erstellt werden. Zudem musste überprüft werden, ob der 22-Jährige unter Drogeneinfluss stand, weshalb bei ihm eine Blutuntersuchung veranlasst wurde. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn bis ca. 3.50 Uhr gesperrt. Eine Umleitung war eingerichtet.