Sexuelle Belästigung am Gmünder Torplatz - Polizei sucht Geschädigte

Aalen. Ein betrunkener polizeibekannter Mann hat am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr mehrere Frauen im Bereich des Gmünder Torplatzes sexuell belästigt. Das teilt die Polizei mit. Der 52-Jährige wurde daraufhin von der Polizei in Gewahrsam genommen. Da die geschädigten Frauen nicht mehr vor Ort waren werden sie gebeten, sich mit der Polizei in Aalen unter Tel. (07361)5240 in Verbindung zu setzen.