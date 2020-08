Am Donnerstag scheint wieder ausgiebig die Sonne

Am Donnerstag gibt es auf der Ostalb wieder viel Sonnenschein bei sommerlichen 24 bis 27 Grad. 24 Grad werden es in Neresheim und Bopfingen, 25 in Ellwangen, 26 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibt’s die 27 Grad. In der Nacht zu Freitag ist es meist nur locker bewölkt. Es kühlt ab auf 17 bis 13 Grad. Am Freitag tagsüber wird es ebenfalls freundlich. Die Werte steigen noch etwas an, maximal 29 Grad. Am Wochenende strahlt die Sonne vom blauen Himmel und es sind nur harmlose Wolken unterwegs. Am Samstag liegt die Höchsttemperatur bei 30 Grad und am Sonntag bei 31 Grad.