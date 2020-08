Einbruch in Kiosk am Gmünder Bahnhof

Schwäbisch Gmünd. Am Donnerstag um kurz vor 2.30 Uhr wurde eine Schiebetüre zu einem Kiosk am Bahnhofplatz aufgehebelt, teilt die Polizei mit. Aus dem Kiosk wurden anschließend mehrere Stangen Zigaretten entwendet. In der Nähe des Tatorts konnten durch die Polizei versteckte Zigarettenstangen im Wert von etwa 2500 Euro aufgefunden werden. Um 2.40 Uhr wurde zudem in unmittelbarer Tatortnähe ein 20-jähriger Mann durch die Polizei vorläufig festgenommen. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an.

Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer (07171) 3580 entgegen.