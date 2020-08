Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.10 Uhr: Hochsommerfans werden in den nächsten Tagen wieder voll auf ihre Kosten kommen, weiß Wettermelder Tim Abramowski. Am Freitag gibt es auf der Ostalb wieder viel Sonnenschein bei bis zu 29 Grad.

6.05 Uhr: Auch die Bahn meldet keine Verzögerungen oder Ausfälle. Allen Bahn-Pendlern wünschen wir eine gute Fahrt.

6.03 Uhr: Keine besonderen Vorkommnisse auf den Straßen im Kreis. Bis auf die bereits bekannten Sperrungen und Baustellen, läuft der Verkehr am Morgen gut.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Freitag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Janika Debler begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.