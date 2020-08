Totalschaden nach Unfall mit Schwertransporter

Böbingen. Beim Ausschwenken eines Schwertransporters wurde am Donnerstag gegen 17 Uhr die gesamte Fahrzeugseite eines Audis beschädigt. Beim rechts Abbiegen von der Siemensstraße auf die L 1162 in Richtung Heubach, schwenkte der 24 Meter lange Auflieger eines Schwertransporters aus erwischte dabei den Audi eines 75-jährigen Fahrers. Ein Fahrradfahrer, der hinter dem Audi fuhr, musste nach rechts in den Grünstreifen ausweichen und von seinem Fahrrad abspringen, um eine Kollision mit dem ausschwenkenden Auflieger zu vermeiden.

Da der Schwertransport ohne Begleitfahrzeug unterwegs war, wurde dem 57-jährigen Lenker die Weiterfahrt bis zu dessen Eintreffen untersagt. An dem Pkw entstand Totalschaden von ca. 6000 Euro. Der Fahrradfahrer wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ellwangen unter Tel. (07961)9300 in Verbindung zu setzen.