Autofahrerin während der Fahrt mit Kieselsteinen beworfen

Urbach. Eine 23-Jährige Autofahrerin ist am Donnerstag während der Fahrt von einem 25-Jährigen mit Kieselsteinen beworfen worden. Das teilt die Polizei mit. Die Frau war gegen 19.30 Uhr mit ihrem Mini-Cabrio die Wasenstraße in Richtung Schorndorf unterwegs. Ein 25 Jahre alter Autofahrer eines silberfarbenen VW-Passat folgte ihr zunächst und fuhr auf einen Linksabbiegerfahrstreifen an den Mini heran und verkürzte mehrfach den Seitenabstand auf Armlänge. Dort bewarf er die im offenen Cabrio fahrende 23-Jährige mit Kieselsteinen.

Im weiteren Verlauf fuhr der 25-Jährige verbotswidrig links an einer Verkehrsinsel vorbei und setzte sich vor den Mini, so dass die Frau eine Bremsung durchführen musste. Die Fahrerin des Mini wurde nicht verletzt.

Der Polizeiposten Plüderhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer; 07181 - 81344 zu melden.