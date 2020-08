Waldstetten wirft Hofherrnweiler raus

In der ersten Runde des Fußball-WFV-Pokals haben sich aus dem Bezirk Ostwürttemberg folgende Teams durchgesetzt:

Der VfR Aalen schlug die SG Bettringen mit 7:6 nach Elfmeterschießen, im Derby besiegte Waldstetten die TSG Hofherrnweiler mit 3:1, und der FC Normannia Gmünd setzte sich klar mit 6:0 in Sontheim durch. Auch die Sportfreunde Dorfmerkingen (2:0 in Geislingen) und der SV Neresheim (4:0 gegen den TSV Buch II) sind in die zweite Runde eingezogen.