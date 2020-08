Einbruch in Schorndorfer Firmengebäude

Schorndorf. In der Nacht von Freitag auf Samstag sind Unbekannte in ein Firmengebäude in der Hegelstraße eingebrochen. Laut Polizei sind sie durch ein eingeschlagendes Fenster ins Firmengebäude eingestiegen. Dort erbeuteten sie lediglich einen Feuerlöscher. Die Täter verursachten einen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.