Unfall mit Mähdrescher

Iggingen. Bei einem verbotswidrigen Überholmänover kracht ein Fahrzeug mit einem Mähdrescher zusammen. Laut Polizei fuhr am Samstag gegen 16.17 Uhr ein 60-Jähriger Daimler-Lenker die Gmünder Straße am Ortsbeginn Iggingen entlang. Dabei wollte er einen vor ihm fahrenden Mähdrescher überholen und fuhr zu diesem Zweck verbotswidrig links an einer Verkehrsinsel vorbei. Der Mähdrescher wollte jedoch kurz nach der Insel nach rechts in einen Feldweg einbiegen. Dabei schwenkte sein Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn aus. Der 60-Jährige stieß mit dem Heck des Dreschers zusammen. Dabei entstand ein Sachschaden von 6000 Euro.