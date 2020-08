Romantik pur im Schlosshof der Harburg

Konzert Panflötistin Daniela de Santos und Saxofonist Andrew Young treten am 29. und am 30. August openair auf.

Die Panflötistin Daniela de Santos gibt zwei Konzerte auf Schloss Harburg. Gemeinsam mit dem Saxofonisten Andrew Young aus Liverpool steht sie dort am Samstag, 29. August, ab 20 Uhr und am Sonntag, 30. August, bereits ab 15 Uhr auf der Bühne unter freiem Himmel im Schlosshof (Einlass ist jeweils eine Stunde zuvor). Bei Regen wird in die Schlosskirche ausgewichen. Zu hören sein wird Santos’ neues Programm „Romantik pur“ unter anderem mit Stücken ihrer neuen Veröffentlichung „Wolkenspiel“.

Vor und nach den Konzerten sowie in der 20-minütigen Pause verwöhnt die Restaurantküche die Gäste. Es gibt ausreichend Abstand und genügend Platz die Konzertgäste. Lediglich zum Einlass und beim Gang zum Sitzplatz ist ein Mund-Nasen-Schutz nötig.

Tickets für 25 Euro, Kinder (bis 14 Jahre) 12,50 Euro gibt es unter www.eventim.de, Tickethotline 01806-570070 oder für Kurzentschlossene – etwas teurer dann – an der Abendkasse.