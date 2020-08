Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.14 Uhr: Noch ist es auf den Straßen im Ostalbkreis ruhig. Derzeit müssen Sie mit keinen größerern Verzögerungen durch Stau rechnen. Fahren Sie vorsichtig und kommen Sie gut an Ihr Ziel.



6.08 Uhr: Zur Erinnerung: Heute wird zwischen Oberkochen-Nord und Oberkochen-Süd die B 19 für voraussichtlich vier Wochen voll gesperrt. Die Umleitung für die Dauer dieser rund vierwöchigen Sanierungsmaßnahme erfolgt in beide Fahrtrichtungen durch Oberkochen. Hierbei wird der von Heidenheim kommende Verkehr über die Straße „Am Bahnhof“ - Bahnhofstraße – Kapellenweg – Röchlingstraße zur Aalener Straße, also parallel zur Bahnlinie, geleitet. Verkehrsteilnehmer aus Fahrtrichtung Aalen kommend werden über die Aalener Straße und Heidenheimer Straße, also über die K 3292 durch den Ort geführt.

6.03 Uhr: An alle Bahn-Pendler: Der IC 2061 Schwäbisch Gmünd (6.42 Uhr) über Aalen (6.57 Uhr) und Ellwangen (7.09 Uhr) in Richtung Nürnberg verspätet sich laut Deutscher Bahn um 18 Minuten. Der Grund dafür ist eine technische Störung am Zug.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Montag! Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst alles, was zum Start in den Tag und in die Woche wichtig ist. Jana Thiele checkt für Sie die wichtigsten Meldungen rund um Verkehr, Wetter und das Geschehen in der Region bis etwa 9 Uhr.