Balkonbrand in Kernen-Stetten

Kernen-Stetten/ Rems-Murr-Kreis: In einem Mehrfamilienhaus brannte am Sonntagnachmittag gegen 15.50 Uhr in der Lange Straße in Kernen-Stetten ( Rems-Murr-Kreis) ein Balkon. Laut Angaben der Polizei konnte der Brand durch die alarmierte Feuerwehr schnell gelöscht und ein Übergreifen der Flammen in das Innere des Wohnhauses verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Wie das Hochbeet und der Wäschestände auf dem Balkon im 2. Stock Feuer fingen, ist bislang noch unklar. Die Feuerwehren aus Kernen-Stetten, Rommelshausen und Fellbach waren mit sechs Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften im Einsatz. Das DRK war ebenfalls mit einer Rettungswagenbesatzung im Einsatz. Der Sachschaden beläuft sich 5.000 Euro.