Enkeltrick: Rentnerin um mehrere Tausend Euro betrogen

Waiblingen/Korb: In Waiblingen und in Korb haben Enkeltrickbetrüger am Freitag in zwei Fällen in Waiblingen ihr Glück versucht. Laut Angaben der Polizei konnte in einem Fall die Geldübergabe verhindert werden. In Waiblingen wurde eine ältere Dame um mehrere Tausend Euro gebracht.

Am Freitag tätigten Enkeltrickbetrüger Anrufe im Bereich Waiblingen und Korb. Gegen 11.30 Uhr gelang es den Betrügern eine ältere Dame dazu zu bewegen, 30 000 Euro abzuheben. Aufgrund einer findigen Bankmitarbeiterin konnte die Geldübergabe noch verhindert werden.

Ein weiterer Betrugsfall konnte am Freitag leider nicht vermieden werden. Gegen 11.30 Uhr rief eine Betrügerin bei einer Rentnerin in Waiblingen an und gab sich als Enkelin aus. Sie bewegte die Dame dazu einen niedrigen fünfstelligen Betrag an eine Abholerin auszuhändigen. Die Abholerin soll dafür gegen 12.15 Uhr im Bereich der Straße "Beim Wasserturm" gewartet haben. Sie wird als dunkelhaarige Frau mit einer schwarzen Maske beschrieben. Sie soll etwa 1,70 Meter groß und korpulent sein. Zudem machte sie einen ungepflegten Eindruck. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise zu der Abholerin sowie zu anderen verdächtigen Wahrnehmungen in dieser Sache unter der Telefonnummer (07151) 9500 entgegen.

Tipps der Polizei gegen den Enkeltrick: