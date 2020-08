Christian Lange: "Olaf Scholz kann Kanzler!"

Berlin. Die Sozialdemokraten haben den Finanzminister Olaf Scholz als Spitzenkandidat nominiert. Justizstaatssekretär und SPD-Bundestagsabgeordneter Christian Lange freut sich über die Nominierung von Bundesfinanzminister Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten der SPD. "Deutschland braucht einen Kanzler, der entschlossen ist und erfahren. Mutig auch in Krisen. Mit Respekt vor jeder und jedem Einzelnen. Und mit einem klaren Bild von einer guten und gerechten Zukunft für alle. Ich weiß, Olaf Scholz kann das! Olaf Scholz kann Kanzler!" Auch die aktuelle Corona-Krise beweise dies eindrucksvoll", so Lange. Christian lange freue sich deshalb sehr, dass das SPD-Präsidium und Parteivorstand Olaf Scholz heute einstimmig zum Kanzlerkandidat der SPD nominiert haben. "Jetzt herrscht Klarheit! Während CDU und CSU weder den CDU-Parteivorsitz noch die Kanzlerkandidatur geklärt haben, ist die SPD jetzt gut aufgestellt", sagt Lange. Außerdem sei der SPD-Bundestagsabgeordnete davon überzeugt, dass Olaf Scholz der beste Kanzler für Deutschland wäre. "Gerade in dieser schwierigen Zeit hat sich Olaf Scholz konsequent für die Umsetzung sozialdemokratischer Politik eingesetzt. Die bisherige Regierungsarbeit trägt eindeutig sozialdemokratische Handschrift", so Lange.