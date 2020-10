Schwäbisch Gmünd: 72-jährige Vermisste an Bahnlinie tot aufgefunden

Schwäbisch Gmünd. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt, wurde die seit Donnerstagabend vermisste 72 Jahre alte Frau an der Bahnlinie in Schwäbisch Gmünd am Freitagmorgen gegen 10.30 Uhr tot aufgefunden. Die Seniorin wurde laut Angaben der Polizei in der Lorcher Straße leblos aufgefunden. Bei der Person handelt es sich um die 72-jährige Frau, die gestern Abend gegen 17 Uhr vermisst gemeldet wurde.

Umfangreiche Suchmaßnahmen führten jedoch zunächst nicht zum Auffinden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Den ersten Feststellungen nach, wurde die Frau mit großer Wahrscheinlichkeit von einem Zug erfasst. Die Bahnstrecke musste aufgrund der polizeilichen Ermittlungen und der Bergung der Person zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr gesperrt werden.

Die Seniorin wurde bereits am Donnerstag mit Hilfe von einem Polizeihubschrauber gesucht. Eine Freundin habe die Frau als vermisst gemeldet, als sie die 72-Jährige nach ihrem Weggang nicht mehr auffinden konnte. Laut Polizei war die Vermisste gesundheitlich angeschlagen und konnte sich sehr schlecht orientieren.