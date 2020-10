Heimattage-Konzert in der Spitalkirche St. Blasius

Das Konzert, das im Rahmen der Heimattage stattfindet, wird eine Premiere. Nicht nur für die Zuschauer, sondern auch für die Musiker selbst. In dieser Formation wird der Auftritt am Sonntag, 11. Oktober um 18.30 Uhr in der Stadtkirche St. Blasius in Bopfingen der erste dieser Art sein. Dabei widmen sich die Musiker den Themen Verzweiflung, Sehnsucht. Zuversicht in Werken, unter anderem von Mendelsohn, Bach, Schuhmann oder Casals.

Tickets fürs Konzert gibt es im Vorverkauf für 10 Euro im TUI Reisebüro Bopfingen.