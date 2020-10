Nördlingen: Betrunkener 19-Jähriger beleidigt Polizisten

Nördlingen. Ein betrunkener 19-Jähriger ist in der Nacht von Freitag auf Samstag in Gewahrsam genommen worden, nachdem er Beamte beleidigte und im Krankenhaus randalierte. Das teilt die Nördlinger Polizei mit. Demnach wurden die Beamten gegen Mitternacht zu einer Schlägerei von mehreren jungen Männern auf der Kaiserwiese gerufen. Nach dem Eintreffen von mehreren Streifen stellte sich heraus, dass die Jungs in Streit geraten waren und mit Bierflaschen aufeinander einschlugen und sich gegenseitig die Flaschen nachgeworfen hatten.

Dabei erlitt ein 19-jähriger Mann eine Kopfplatzwunde und musste deswegen im Krankenhaus Nördlingen behandelt werden. Schon auf der Kaiserwiese beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten. Ein Alkotest bei ihm ergab mehr als 1,5 Promille. In der Notaufnahme im Krankenhaus fing der Mann an zu randalieren und wollte nach einem Sanitäter treten. Nach der ärztlichen Versorgung wurde der junge Mann in Polizeigewahrsam. Er leistete dabei Widerstand und musste laut Polizei gefesselt werden.

Anschließend durfte er den Rest der Nacht in der Arrestzelle verbringen. Den renitenten Mann erwartet eine umfangreiche Anzeige wegen mehrerer Straftaten.