Zu Beginn der neuen Woche kann es immer wieder mal regnen

Am Montag gibt es auf der Ostalb einen Wechsel aus vielen Wolken und etwas Sonne, dazu kann es auch immer wieder mal regnen. Die Spitzenwerte liegen bei 8 bis 11 Grad. 8 Grad werden es in Neresheim, 9 in Bopfingen, 10 in Ellwangen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 11 Grad. In der Nacht zu Dienstag ist es mal mehr, mal weniger bewölkt. Die Tiefstwerte liegen bei kalten 5 bis 2 Grad. Am Dienstag tagsüber dominieren die Wolken. Ab und zu zeigt sich auch mal die Sonne. Bei den Temperaturen ändert sich nichts, maximal 11 Grad. Der Mittwoch wird ein wechselhafter Tag. Es kann immer wieder mal regnen. Die Temperaturen gehen zurück und liegen um, beziehungsweise bei knapp unter 10 Grad.