Zimmermann ist neue Sprecherin

Heidenheim. Die 14 öffentlichen Musikschulen der Region Ostwürttemberg haben eine neue Sprecherin. Dies teilt der Landesverband der Musikschulen Baden-Württemberg, Region Ostwürttemberg, in einem Schreiben mit. Nach 14 Jahren gab der bisherige Sprecher, Friedemann Gramm Leiter der Städtischen Musikschule Schwäbisch Gmünd, demnach sein Amt ab. Monika Zimmermann, Leiterin der Musikschule in Heidenheim, wurde laut Mitteilung zur Nachfolgerin gewählt. Auch der Stellvertreterposten wurde neu vergeben, da Moritz von Woellwarth, Musikschule Ellwangen, ab April als neuer Akademiedirektor an die Internationale Musikschulakademie Schloss Kapfenburg wechsele. Seine Aufgaben übernehme in Zukunft Benjamin Zierold, Leiter der Musikschule Neresheim.

Die Musikschulregion Ostwürttemberg umfasst laut Mitteilung neun Musikschule im Ostalbkreis und fünf im Kreis Heidenheim. Dort werden demnach jährlich 16 516 Schülerinnen und Schüler von 321 Lehrkräften unterrichtet.