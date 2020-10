April-Wetter im Oktober

Am Dienstag dominieren auf der Ostalb erneut die Wolken. Immerhin ist es aber meist trocken. Einzelne kurze Schauer sind dennoch nicht ganz ausgeschlossen. Mit etwas Glück zeigt sich sogar immer wieder mal die Sonne. Es gibt also April-Wetter mitten im Oktober. Die Spitzenwerte liegen bei 8 bis 11 Grad. 8 Grad werden es in Neresheim, 9 in Bopfingen, 10 in Ellwangen. In Aalen und Schwäbisch Gmünd gibts die 11 Grad. In der Nacht zu Mittwoch ist es meist nur locker bewölkt. Die Tiefstwerte liegen bei 4 bis 1 Grad. Am Mittwoch ist es erst noch lange trocken. Am Nachmittag wird es aber erneut nass. Die Werte liegen um 10 Grad. Auch am Donnerstag und Freitag wird es immer wieder nass, maximal 9 Grad.