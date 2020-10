Unbekannter bricht in Wohnung ein

Schwäbisch Gmünd. Am Montagabend ist zwischen 19 Uhr und 21.30 Uhr ein Unbekannter in eine Wohnung in der Aalener Straße eingedrunken, nachdem er das gekippte Fenster aufgedrückt hatte. Laut Polizeiangaben, durchwühlte der Täter das Zimmerappartement und entwendete Arzneimittel, rund 75 Euro Bargeld und einen MP3-Player. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: (07171)3580 entgegen.