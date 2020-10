Erst noch länger trocken - am Nachmittag fällt ab und zu Regen

Am Mittwoch wird das Wetter zweigeteilt. Erst ist es noch länger trocken und teilweise zeigt sich auch mal die Sonne. Spätestens am Nachmittag wird es aber nass. Die Spitzenwerte erreichen maximal 7 bis 10 Grad. 7 Grad werden es in Neresheim, 8 in Bopfingen, 9 in Ellwangen. In Aalen und Schwäbisch Gmünd gibts die 10 Grad. In der Nacht zu Donnerstag sind einzelne Schauer unterwegs. Es kühlt ab auf 6 bis 4 Grad. Am Donnerstag, Freitag und Samstag kann es immer wieder mal regnen. Die Werte liegen um 10 Grad. Am Sonntag scheint abseits des Hochnebels die Sonne.