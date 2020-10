Mann tötet Frau in Prodi-Werkstatt

Waldstetten. In der Prodi-Werkstatt in der Waldstetter Rechbergstraße hat am Mittwochvormittag ein Mann eine Frau erstochen. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt, erlag die Frau den Verletzungen. Der Täter wurde von der Polizei auf der Flucht festgenommen. Das Gelände ist abgesperrt. Die Ermittlungen laufen. Die Polizei bestätigt, dass es nach der Absprache mit der Staatsanwaltschaft nähere Auskünfte gibt.