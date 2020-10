Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.43 Uhr: Der IC 2164 Ellwangen (6.47 Uhr) über Aalen (6.58 Uhr) und Schwäbisch Gmünd (7.16 Uhr) in Richtung Stuttgart verspätet sich aktuell um 15 Minuten. Der Grund dafür sei eine Signalstörung, meldet die Deutsche Bahn.

Ebenfalls verspätet sich der RB13 um drei Minuten Schwäbisch Gmünd (7.02 Uhr) über Aalen (7.20 Uhr) und Ellwangen (7.44 Uhr) in Richtung Crailsheim. Teschnische Störungen an der Strecke sind der Grund dafür.

6.30 Uhr: Ein schrecklicher Vorfall ereignete sich am Mittwochvormittag in der Prodi-Werkstatt der Stiftung Haus Lindenhof in der Rechbergstraße in Waldstetten. Nach bisherigen Erkenntnissen hat dort ein 44-jähriger Mann eine 61-jährige Frau mit Messerstichen so schwer verletzt, dass sie rund eine Stunde später in der Klinik an diesen Verletzungen starb.

6.12 Uhr: Regenschirm nicht vergessen: Auch der Donnerstag wird ein wechselhafter Tag. Es kann immer wieder mal regnen - es gibt aber auch längere trockene Phasen. Die Spitzenwerte erreichen 7 bis 10 Grad. 7 Grad werden es in Neresheim, 8 in Bopfingen, 9 in Ellwangen. In Aalen und Schwäbisch Gmünd gibts die 10 Grad. Mehr zum Wetter hat Tim Abramowski in seinem Wettervideo.

6.05 Uhr: Für die nächste Stunde meldet die Deutsche Bahn keine Verspätungen in der Region. Derzeit fahren alle Züge im Ostalbkreis nach Plan.

6.02 Uhr: Zur aktuellen Stunde müssen Sie auf den Straßen im Ostalbkreis mit keinen größeren Verzögerungen durch Stau rechnen. Fahren Sie vorsichtig und kommen Sie sicher an Ihr Ziel.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Donnerstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jana Thiele begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.