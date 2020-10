Exhibitionist am Gmünder Bahnhof

Schwäbisch Gmünd. Während eine 18 Jährige am Dienstagabend zwischen 18.15 und 18.35 Uhr auf einer Bank im Wartebereich von Gleis 1 am Banhof in Schwäbisch Gmünd auf ihren Zug gewartet hat, wurde sie von einem ca. 70 bis 80 Jahre alter Mann angesprochen, der an seinem erigierten Glied hantierte. Laut Angaben der Polizei verließ die 18-Jährige daraufhin die Örtlichkeit.

Den Mann beschrieb sie als ca. 175 cm groß und schlank mit grauen Haaren. Er sprach deutsch mit ausländischem Einschlag und trug keine Gesichtsmaske. Bekleidet war er mit einer Jeans, einem Hemd und einer Jacke. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel: (07171) 3580.