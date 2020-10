Tims Wetterblog fürs Wochenende

Aalen. An diesem Freitag fällt auf der Ostalb erneut immer wieder Regen. Die Spitzenwerte liegen bei 8 bis 11 Grad. 8 Grad werden es in Neresheim, 9 in Bopfingen, 10 in Ellwangen. In Aalen und Schwäbisch Gmünd gibt’s die 11 Grad. Am Samstag dominieren die Wolken, dazu kann es auch etwas regnen. Die Höchsttemperatur liegt bei 11 Grad. Am Sonntag wird es vorübergehend etwas freundlicher – vorausgesetzt, der Hochnebel löst sich auf. Mit Sonnenschein gibt es maximal 11, örtlich auch 12 Grad. Im Dauergrau bleibt es kühler. Noch ein erster Blick auf die neue Woche: Es gibt einen Wechsel aus vielen Wolken, etwas Sonne und einigen Regenschauern. Ein beständiges Hochdruckgebiet, mit goldenem Oktoberwetter, ist nicht in Sicht.

Es wird außerdem auch immer wahrscheinlicher, dass der Oktober zu kalt ausfallen wird. Bislang liegt der zehnte Monat des Jahres rund ein halbes Grad unter dem langjährigen Mittel. Tim Abramowski