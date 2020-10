Nominierungsversammlung für Barthles Nachfolger

Gschwend. Zur Nominierungsversammlung für die oder den Nachfolger von Bundestagsabgeordnetem Norbert Barthle hat die CDU die Mitglieder des Wahlkreises Backnang/Schwäbisch Gmünd an diesem Freitag, 16. Oktober, ab 18 Uhr in die Mehrzweckhalle in der Hagstraße 26 in Gschwend eingeladen. Mit Dr. Inge Gräßle, Mustafa Al-Ammar und Jan Ebert gibt es gleich drei Kandidaten.