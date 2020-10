Oberliga-Partie findet nicht statt

Die Oberliga-Kicker der TSG Backnang haben wohl am Wochenende kein Spiel auf dem Plan. Zwar fehlt noch die offizielle Bestätigung, doch das TSG-Heimspiel am kommenden Samstag gegen den FSV 08 Bissingen steht vor der Absage. Grund dafür ist ein bestätigter Coronafall im sogenannten Funktionsteam des Tabellenvierten. Deshalb befindet sich der größte Teil des Kaders bereits in Quarantäne und auch das Bissinger Viertelfinalspiel im WFV-Pokal am Mittwochabend beim Oberliga-Rivalen SSV Reutlingen fand nicht statt. Vorerst wartet die TSG aber erst einmal auf die offizielle Absage des Heimspiels. Denn noch hat das Gesundheitsamt des Kreises Ludwigsburg den Bissingern offenbar nicht mitgeteilt, wie weiter vorgegangen werden muss. Da der Betroffene allerdings Kontakt zur Mannschaft hatte, haben sich die Spieler, die zu Beginn der Woche im Training waren, bereits in Quarantäne begeben.