Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7.05 Uhr: Auf der B19 Oberkochen in Richtung Königsbronnn staut es sich aktuell auf rund zwei Kilometer. Fahren Sie vorsichtig und kommen Sie gut und sicher an Ihr Ziel.



7 Uhr: Am Donnerstag ist die landesweite 7-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg über 35 Fälle pro 100.000 Einwohner gestiegen. Dem Landesgesundheitsamt zufolge wird deshalb mit der Ausrufung der Pandemiestufe 3 voraussichtlich in den nächsten Tagen zu rechnen sein. Im Schnitt haben sich in den vergangenen sieben Tagen in Baden-Württemberg 38 Personen pro 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt. Alle wichtigen Meldungen aus dem Land haben wir hier zusammengefasst.

6.40 Uhr: Der IC 2061 Ellwangen (7.10 Uhr) in Richtung Nürnberg vespätet sich aktuell um fünf Minuten. Das meldet die Deutsche Bahn auf ihrer Webseite.

6.33 Uhr: Heute fällt auf der Ostalb erneut immer wieder Regen. Die Spitzenwerte liegen bei 8 bis 11 Grad. 8 Grad werden es in Neresheim, 9 in Bopfingen, 10 in Ellwangen. In Aalen und Schwäbisch Gmünd gibt’s die 11 Grad. Die Wetteraussichten fürs Wochenende hat Tim Abramowski.

6.16 Uhr: Eine Mitarbeiterin der Behindertenwerkstatt Prodi wurde am Mittwoch tödlich verletzt. Der Tatverdächtige ist jetzt in der Psychiatrie. Seit Mittwoch sucht die Polizei nach der Tatwaffe. Die Suche verlief bis Donnerstagnachmittag erfolglos, darum bittet die Polizei die Bevölkerung um Hinweise.

Das Messer wird als dolchähnlich, mit beidseitig geschliffener, etwa 10 bis 15 Zentimeter langer Klinge beschrieben. Der 44-Jährige flüchtete laut Polizei vom Tatort in der Rechbergstraße vermutlich über die Straßenzüge Beethovenstraße, Max-Reger-Weg, Josef-Haydn-Straße, Forstweg, Schwarzhornweg, Hohenstaufenstraße und Barbarossaweg zum Sportplatz in der Brunnengasse, wo er widerstandslos festgenommen wurde. Findet jemand im Umkreis der Straßenzüge ein solches Messer, sollte derjenige umgehend das Polizeirevier Gmünd unter der Nummer (07171) 3580 verständigen.

6.07 Uhr: Der IRE 3201 Aalen (7.03 Uhr) in Richtung Ulm fällt heute aus. Das meldet die Deutsche Bahn.

6.02 Uhr: Derzeit müssen Sie auf den Straßen im Ostalbkreis mit keinen größeren Verzögerungen durch Stau rechnen. Das meldet die Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Freitag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jana Thiele begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.