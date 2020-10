Andreas Schaffner geht in Ruhestand

Plüderhausen. „Ich werde nächste Woche bei meinem Dienstvorgesetzten Landrat Dr. Sigel die Entlassung in den Ruhestand auf Juni oder Juli 2021 beantragen“, verkündet Andreas Schaffner zu Beginn der Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 15. Oktober.

Diesen Schritt überrasche sicher niemand, möglicherweise der Zeitpunkt und auch die frühe Bekanntgabe.

Nach 34 Jahren ist der BM-Wechsel eine Zäsur, ein gravierender Schritt. „Ich halte es für wichtig, dass dieser Wechsel früh bekannt wird und die kommunalpolitisch engagierten Bürgerinnen und Bürger und interessierte Kandidaten genügend Zeit haben sich darauf vorzubereiten“, so Schaffner. Die Entscheidung jetzt in den Ausstieg einzusteigen habe persönliche Gründe. „Bei meiner Entscheidung spielt natürlich das Alter eine Rolle genauso wieder Wunsch mehr Zeit für die Familie zu bekommen“, sagt Schaffner.

Den konkreten Zeitpunkt des endgültigen Dienstendes lasse er nicht offen da er den Termin des Wahltags mit den Fraktionsvorsitzenden abstimmen möchte. Da 2021 es nicht so einfach sei einen Wahltermin für eine Bürgermeisterwahl zu finden. Im März ist die Landtagswahl, im September vermutlich die Bundestagswahl und im Frühjahr sind viele Ferien und Feiertage. Es gilt dabei abzuwägen und festzulegen, ob diese Wahl mit der LT Wahl zusammengelegt werden kann bzw. welcher zeitliche Abstand hier gewünscht wird.

Wann immer letzten Endes das Dienstende terminiert wird ist noch offen. „Sicher ist, dass ich mich bis zum letzten Tag voll reinhängen werde und meinen Beitrag leisten will eine gute Staffelübergabe an meinen Nachfolger oder meine Nachfolgerin zu bewerkstelligen, weil mir das Wohl unserer Gemeinde sehr am Herzen liegt ist es mir sehr wichtig, dass dieser Übergang für Plüderhausen bestmöglich vonstattengeht“, so Schaffner.