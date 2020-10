Fußball Spielabsage beim FC Normannia

Der FC Normannia Gmünd muss die Partie am Samstag gegen Pfullingen absagen. Grund ist ein positiver Corona-Vorfall im FCN-Funktionsteam, wie der Sportliche Leiter Stephan Fichtner wissen lässt. Als der Fall bekannt wurde, stellte der FCN sofort das Training ein. „Wir müssen nun abwarten, welche Maßnahmen uns das Gesundheitsamt auferlegt“, so Fichtner . Damit ist es die dritte Spielabsage in der Verbandsliga am Wochenende.