Schwäbisch Hall: 94-Jährige wurde getötet

Schwäbisch Hall. Wie bereits am Donnerstag berichtet, wurde am Mittwoch eine 94-jährige Frau tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Eine zwischenzeitlich durchgeführte Obduktion bekräftigte die Vermutung, dass die Seniorin Opfer eines Tötungsdeliktes wurde, bestätigt die Polizei.

Die Seniorin wurde am Mittwochabend von Angehörigen in ihrer Wohnung im Hagenbacher Ring aufgefunden. Nach ersten Erkenntnissen der ermittelnden Beamten wurde die Dame im Laufe des Mittwochs in ihrer Wohnung getötet.

Noch in derselben Nacht wurde mit starken Polizeikräften die Spurensicherung am Tatort durchgeführt. Hierbei konnten diverse Spuren gesichert werden, welche nun im Landeskriminalamt Baden-Württemberg von Spezialisten untersucht werden.

Die Tatortumgebung im Bereich des Hagenbacher Rings wurde am frühen Samstagmorgen durch Kräfte der Soko Ring auf eventuelle tatrelevante Spuren abgesucht. Die Ermittlungen der 50-köpfigen Soko sowie der Mitarbeiter des LKA laufen auch am Wochenende auf Hochtouren. Die Soko bittet Personen, die im Laufe des Mittwochs verdächtige Wahrnehmungen, Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Hagenbacher Rings festgestellt haben, sich unter der Rufnummer (0791) 4000 zu melden.