Dreifacher Dickelhuber sorgt für die erste Heimniederlage der Saison

In einer umkämpften ersten Hälfte, gingen die Sportfreunde in der 43. Minute mit 1:0 in Führung. Daniel Nietzer war der Torschütze. Doch nur zwei Minuten später glich Kevin Dickelhuber aus. Der Göppinger Stürmer stand auch im zweiten Durchgang im Mittelpunkt. Denn er netzte noch zweimal ein (62. und 65. Minute). Allerdings waren beide Treffer umstritten. Trotz einer kämpferisch wieder einmal richtig guten Leistung, standen die Sportfreunde am Ende mit leeren Händen da.