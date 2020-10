Mainhardt: Doppelgarage in Brand

Mainhardt. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt, ist am Samstagabend eine Doppelgarage in Mainhardt in Brand geraten. Die Ursachen für das Feuer sind derzeit noch nicht bekannt. Das angrenzende Wohnhaus wurde nicht beschädigt. Nach ersten Schätzungen liegt der Sachschaden bei rund 80.000 Euro. Sobald nähere Informationen vorliegen, wird diese Meldung aktualisiert.