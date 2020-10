Mann bedroht Freundin mit Messer

Ruppertshofen-Tonolzbronn. Weil ein Streit zwischen einem 28-Jährigen und seiner Freundin in Tonolzbronn eskalierte, war die Polizei dort am Samstagabend mit einem Großaufgebot an Kräften im Einsatz. Ein Nachbar hatte die Polizei kurz vor 19 Uhr wegen eines häuslichen Streits gerufen. Nach Angaben des Polizeiführers vom Dienst im Polizeipräsidium Aalen hatte der 28-Jährige seine Freundin geschlagen und mit einem Messer bedroht. Nachdem die Polizei dort eintraf, sei der einschlägig als aggressiv bekannte 28-Jährige zunächst geflüchtet, als die Polizei ihn dazu aufforderte, sein Messer wegzulegen. Indessen konnte die leicht verletzte Freundin vor Ort versorgt werden.

Der 28-Jährige beendete in der Folge seine Flucht, indem er sich in seinem Haus verbarrikadierte, wie die Polizei weiter mitteilt. Weil sich darin zwei offenbar aggressive Hunde befanden, sei die Hundestaffel zu dem Einsatz hinzugezogen worden. Weil der Mann außerdem das Gespräch mit der Polizei verweigert habe, stürmte letztendlich ein Sondereinsatzkommando das Haus, sodass der Einsatz gegen 23 Uhr beendet war.

Der 28-Jährige, der sich und andere gefährdet habe, befinde sich in Gewahrsam und werde nun einem Arzt und einem Richter vorgeführt, um zu entscheiden, ob er in Haft oder in eine psychiatrische Einrichtung komme, teilt die Polizei weiter mit.

Die Polizei hatte für den Einsatz das Gelände weiträumig abgesperrt, um niemanden zu gefährden. Außer dem Sondereinsatzkommando und der Hundestaffel seien mehrere Streifen im Einsatz gewesen. Außerdem ein Hubschrauber, um die Suche nach dem Flüchtigen aus der Luft zu unterstützen, und ein Notarztteam des Deutschen Roten Kreuzes, dessen Einsatz allerdings nicht nötig gewesen sei. an