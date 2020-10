Corona: Die Regeln im Kreis

Aalen. Mit Allgemeinverfügung vom 16. Oktober hat der Ostalbkreis Beschränkungen von privaten Veranstaltungen und Feiern vorgenommen. Die Landkreisverwaltung hebt nun die Verfügung wieder auf, nachdem das Land ab 19. Oktober weitergehende Beschränkungen angeordnet hat. Das teilt das Landratsamt mit.

Die hochdynamische Entwicklung der Infektionszahlen habe die baden-württembergische Landesregierung veranlasst, nun die dritte Pandemiestufe auszurufen. Eine neue Fassung der Corona-Verordnung tritt am Montag, 19. Oktober, in Kraft. Insbesondere wurde eine Begrenzung der Teilnehmer von privaten Veranstaltungen auf zehn Teilnehmende festgelegt.

Weil die Corona-Verordnung des Landes vom 18. Oktober 2020 strengere Vorgaben in Bezug auf die Teilnehmer an privaten Veranstaltungen vornimmt als die Allgemeinverfügung des Ostalbkreises, hebt der Ostalbkreis seine „Allgemeinverfügung vom 16. Oktober 2020 über die Beschränkung von privaten Veranstaltungen und Feiern“ auf. Die Aufhebung tritt am Montag, 19. Oktober 2020 in Kraft.