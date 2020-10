Mitte der Woche sind nochmals bis zu 20 Grad möglich

Am Montag sind viele Wolken unterwegs – ab und zu zeigt sich aber auch mal die Sonne. Die Spitzenwerte liegen bei 9 bis 12 Grad. 9 Grad werden es in Neresheim, 10 in Bopfingen, 11 in Ellwangen. Die 12 Grad werden in Aalen und Schwäbisch Gmünd erreicht. In der Nacht zu Dienstag ist es meist bewölkt. Es kühlt ab auf 5 bis 3 Grad. Bis Donnerstag ändert sich beim Wetter nicht viel. Es dominieren die Wolken, teilweise kommt aber auch die Sonne zum Vorschein. Es wird allerdings von Tag zu Tag wärme. Am Dienstag gibt’s maximal 17, am Mittwoch 19 und am Donnerstag 20 Grad.