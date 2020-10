Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.45 Uhr: Bei der Remstal-Gartenschau im vergangenen Jahr sind für die Stadt Gmünd Mehrkosten von einer Million Euro entstanden. Bewilligt hatten die Stadträte etwa 2,7 Millionen Euro. Die Mehrkosten für die Remstal-Gartenschau sind Thema der Gemeinderatssitzung am kommenden Mittwoch.

6.30 Uhr: Ein als aggressiv bekannter 28-jähriger sorgt am Samstagabend für einen Großeinsatz der Polizei in Tonolzbronn, denn der Mann bedrohte seine Freundin mit einem Messer.

6.15 Uhr: Eine Bewohnerin aus dem Aalener Albstift wurde positiv auf das Corona-Virus getestet.

6.07 Uhr: Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann hat am Samstag die Pandemiestufe 3 ausgerufen, sie gilt ab diesem Montag. Die Corona-Verordnung wurde mit neuen Maßnahmen aktualisiert. Insbesondere die Maskenpflicht wird verschärft. Landesweit muss in Fußgängerzonen, in öffentlichen Einrichtungen und überall dort im öffentlichen Raum, wo der Mindestabstand nicht immer eingehalten werden kann, eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Im Artikel haben wir das Wichtigste für Sie zusammengefasst.

6.05 Uhr: Auch die Bahn meldet an diesem Morgen für die kommende Stunde keine Verspätungen oder Ausfälle.

6.03 Uhr: Gute Nachrichten für Berufspendler: Die Straßen im Ostalbkreis sind akutell frei.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem wundervollen Montag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen