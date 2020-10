Alkoholisierter 26-Jähriger flüchtet vor der Polizei

Eschach. Am Samstagabend flüchtet ein alkoholisierter 26-Jähriger vor der Polizei. Mit seinem Auto kam der Mann gegen 19.30 Uhr auf der Marktstraße Polizeibeamten entgegen, die den Autofahrer kontrollieren wollten. Der 26-Jährige fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit davon und hielt auch nicht an, als am Streifenwagen das Blaulicht eingeschaltet wurde. Im Hinterhof eines landwirtschaftlichen Anwesens wurde der Wagen gefunden. Während des folgenden Gespräches mit dem 26-Jährigen konnte bei diesem Alkoholgeruch wahrgenommen werden, weshalb er sich einer Blutentnahme unterziehen musste.