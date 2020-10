Fauré Quartett: Konzert entfällt

Der Konzertring Aalen teilt mit, dass das Konzertereignis mit dem Fauré Quartett an diesem Dienstag, 20. Oktober, um 20 Uhr in der Stadthalle in Aalen aufgrund der nun aktuell geltenden Verordnungen zur Corona-Pandemie kurzfristig ein weiteres Mal abgesagt werden muss.

Ein nächster Nachholtermin wird demnächst bekannt gegeben.

Für dieses Konzert behalten die bereits erworbenen Eintrittskarten und das Abonnement nach wie vor ihre Gültigkeit.

Der Konzertring Aalen bittet um Verständnis und Unterstützung und hofft darauf, viele interessierte Konzertbesucherinnen und -besucher beim Nachholtermin und bei den nächsten Veranstaltungen der Konzert-Saison 2020/2021 begrüßen zu dürfen.

Weitere Informationen sind unter www.konzertring-aalen.de erhältlich. Die Geschäftsführung des Konzertrings steht bei Fragen unter der Mobilnummer 0171 5401718 zur Verfügung.