Zwei Feuerwehreinsätze in Schwäbisch Gmünd

Schwäbisch Gmünd. Die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd hatte in der Nacht zu Dienstag zwei Einsätze im Stadtgebiet. Gegen 2 Uhr wurden acht Einsatzkräfte in die Rektor-Klaus-Straße auf Höhe des dortigen Seniorenzentrums gerufen. Dort brannten rund 30 Gelbe Säcke, die in Gitterboxen gelagert waren. Vermutlich haben Jugendliche die Säcke angezündet. Eine Fahndung nach ihnen verlief jedoch ohne Erfolg. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon (07171)3580 entgegen.

Zuvor waren die 23 Feuerwehrleute bei einem Einsatz in der Breslauer Straße. Wie sich herausstellte, hatte dort gegen 22.30 Uhr entgegen erster Befürchtungen nicht ein Gebäude, sondern lediglich der Schornstein vermutlich wegen Glanzruß gebrannt.