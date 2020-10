VIP-Karten für den VfR gewinnen

Die Schwäbische Post hat für alle spontanen Leser dieser Zeitung einen besonderen Leckerbissen: Für das Heimspiel des VfR Aalen gegen den KSV Hessen Kassel an diesem Dienstagabend (Anpfiff: 19 Uhr) verlosen wir einmal zwei VIP-Karten. Enthalten in diesem Paket sind der Zutritt zum Sparkassen-Forum mit Bewirtung, eine Parkkarte für das Stadion-Parkhaus sowie je einen Sitzplatz auf der Südtribüne.

Allerdings: Die Zeit drängt- Wer diese Tickets gewinnen möchte, muss eine E-Mail mit folgenden Inhalten an

j.kolschefsky@sdz-medien.de schicken: Name, der Name der Begleitung, Abo-Nummer bezüglich des Zeitungsabonnements sowie Adresse. Bitte das Stichwort „VfR Aalen-Heimspiel“ angeben. Die Gewinner werden per Mail benachrichtigt.

Achtung: Einsendeschluss ist bereits am Dienstagmorgen (20. Oktober) um 10 Uhr. Uhr.