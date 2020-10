Am Mittwoch gibt es bis zu 20 Grad

Am Mittwoch sind viele Wolken unterwegs. Die Sonne wird sich aber auch häufiger mal zeigen. Die Spitzenwerte liegen bei 17 bis 20 Grad. 17 Grad werden es in Neresheim, 18 in Bopfingen, 19 in Ellwangen und Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 20 Grad. In der Nacht zu Donnerstag ist es meist bewölkt. Es kühlt ab auf 11 bis 8 Grad. Am Donnerstag wechseln sich ebenfalls viele Wolken und etwas Sonne ab. Die Höchstwerte liegen bei 19 Grad. Am Freitag wird es schon wieder kühler, dazu kann es auch immer wieder mal regnen. Auch der Samstag wird ein eher wechselhafter Tag, maximal 13 Grad. Am Sonntag wird es insgesamt freundlicher – vorausgesetzt der Hochnebel löst sich auf. Mit Sonnenschein gibt es maximal 15 Grad, im Dauergrau bleibt es kühler.