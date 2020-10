Kalter Markt und Weihnachtsmarkt in Ellwangen abgesagt

Pandemie Anstatt des Weihnachtsmarktes wird die Stadtverwaltung in der Zeit vom 2. bis zum 3. Advent einige kleine Hütten in der Innenstadt platzieren.

Ellwangen. Nun ist es offiziell: Der Kalte Markt 2021 findet nicht statt. Nach der Absage der kompletten Fastnachtssaison wurde damit eine weitere traditionelle Ellwanger Großveranstaltung abgesagt. Das teilt die Stadt Ellwangen mit. Aufgrund der aktuellen Corona-Entwicklung und den daraus resultierenden Vorgaben und Einschränkungen haben alle verantwortlichen Beteiligten des viertägigen Festes entschieden, auf die beliebte Veranstaltung zu verzichten. "Das ist natürlich sehr schade für alle Beteiligten, aber natürlich auch für unsere Besucher und Gäste. Aber diese Entscheidung ist alternativlos", sagte abschließend Oberbürgermeister Michael Dambacher. Denn alle Beteiligten waren sich ebenso darüber einig, dass sich das besondere Flair und der einzigartige Charme, welche die über 1000 Jahre alte Veranstaltung Kalter Markt so publikumswirksam machen, mit reduzierten Veranstaltungsformen nicht entfalten lassen können. Deshalb, so Ordnungsamtsleiter Thomas Steidle, hätte man sich auf einen Verzicht aller Veranstaltungen, die um Programm des Kalten Markts gehören, geeinigt. So sollen nur die Kutteln, das Leib- und Magengericht der Ellwanger, an diesen Tagen angeboten werden. Wenn schon das Programm nun abgesagt werden muss, so soll wenigstens der Umzug im September nächsten Jahre nachgeholt werden.

Kein Ellwanger Weihnachtsmarkt

Auch der Ellwanger Weihnachtsmarkt, der vom 4. bis 6. Dezember geplant war, wird abgesagt. Dieser Entscheidung sind intensive Beratungen innerhalb der Stadtverwaltung, mit Pro Ellwangen und ein Austausch mit den Nachbarstädten und -gemeinden vorausgegangen. Dabei wurden auch verschiedene Alternativen für ein kleineres Veranstaltungsformat geprüft, die aber aufgrund der aktuellen Corona-Vorgaben nicht durchführbar sind.

Anstatt des Weihnachtsmarktes wird die Stadtverwaltung in der Zeit vom 2. bis zum 3. Advent einige kleine Hütten in der Innenstadt platzieren, die von Ausstellern mit handgefertigten Produkten und Geschenkartikeln belegt werden können. Dieses Angebot steht unter dem Motto "Ellwanger Adventsmarkt - Handgefertigtes aus der Region".

Die Adventszeit ist für den Handel und die Gastronomie eine traditionell umsatzstarke Zeit und nach den coronabedingten Schließungen im Frühjahr besonders wichtig. Der Stadtverwaltung und Pro Ellwangen ist es ein besonderes Anliegen, dass die Geschäfte und Lokale trotz wieder steigender Fallzahlen geöffnet bleiben können. Um die Betriebe zu unterstützen, bereitet das Citymanagement derzeit gemeinsame Aktionen für die Geschäfte vor. "

