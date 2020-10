Technischer Ausschuss auf Tour durch Böbingen

Gemeinderat Spielplatz, Römerhalle, Schule: Die Mitglieder des Technischen Ausschuss waren am Mittwoch quer durch Böbingen unterwegs. Am neuen Spielplatz im Baugebiet Bietwang Nord (Bild), der im September eröffnet wurde, beschlossen sie, die benachbarte Wiese, auf der ein Fußballtor steht, mit einem Zaun und einer Hecke zur Brackwanger Straße hin abzugrenzen. Außerdem will die Gemeinde den Antrag stellen, das Ortsschild zu versetzen, um beim Spielplatz mindestens Tempo 50, besser noch eine 30er-Zone, zu bekommen. In der Römerhalle beschlossen die Räte vier neue Türen in den Umkleiden für rund 7700 Euro. Am Pavillon der Schule sind einige Holzbalken verfault und Fenster undicht. Die Sanierung kostet rund 22 600 Euro. Im Schulgebäude muss die Treppe in einen Gipskarton eingefasst werden. Kosten: 20 200 Euro. Text/Foto: dav